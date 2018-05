Sarah Felberbaum, la moglie di De Rossi star sul lungomare di Ostia. Con Nino Frassica

Nino Frassica e Sarah Felberbaum star sul lungomare di Ostia. I due attori fanno parte, infatti, della troupe impegnata nel film di Alessio Maria Federici “Uno di famiglia”. Location d’eccezione, il mare di Ostia che tanti maestri del cinema ha ispirato: da Fellini a Luciano Emmer, passando per Villaggio e i fratelli Citti. Nel cast di “Uno di famiglia” figurano Nino Frassica, Lucia Ocone, Pietro Sermonti e Sarah Felberbaum, quest’ultima di casa a Ostia visto che è la moglie del calciatore giallorosso Daniele De Rossi, ostiense doc.



Una folla di fan da giorni sta presidiando il lungomare di Ostia alla ricerca di autografi e selfie con i volti noti del piccolo e grande schermo. Non c’è chi nasconde nemmeno la passione calcistica: «Io sono qui - racconta Letizia, 19enne e un sorriso coinvolgente - perché spero di vedere Daniele De Rossi: è il mio mito, magari passa sul set a trovare la moglie». «Sono un appassionato cinefilo - ammette Vincenzo, 38enne di Ostia - vado a caccia di autografi e backstage dal 2001. Non ho perso un film che è stato girato a Ostia».



Anche tra i bagnanti è gara a chi riesce a riconoscere i diversi artisti e a collezionare più foto scattati con loro. Bloccato, per esigenze cinematografiche, il lungomare Duilio, all’altezza del Belvedere Carosio. «Gli attori sono stati molto disponibili con noi - fa sapere Emanuele, 25enne dell’Infernetto - hanno accontentato tutti i fan anche con video e dediche che hanno riempito i social». Della trama si conosce poco, salvo un particolare curioso: il casting ha cercato numerosi attori calabresi di età compresa tra i 30 e i 70 anni. «Ostia si conferma regina dei set cinematografici - racconta Luigi, 60enne, anche lui in fila per un autografo - ricordo tanti bei film sul mare. Qui venne a girare di recente anche la mitica Sofia Loren. E chi se la dimentica»

