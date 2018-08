Roma, al Pontile di Ostia musica e spettacoli fino a domenica

Music Truck Tour Estate è un modo divertente per scoprire le più belle piazze d'Italia e trascorrere serate estive in allegria. Fino al 26 agosto la rassegna animerà uno dei luoghi simbolo del litorale romano: il Pontile di Ostia. Quattro serate gratuite, organizzate grazie alla disponibilità del Municipio Roma X, piene di musica e momenti comici, faranno vivere uno dei luoghi più caratteristici del mare di Roma, un'occasione per tornare ad essere un punto di aggregazione per residenti e turisti. Le quattro serate consecutive di festa a Piazza dei Ravennati ad Ostia inizieranno a partire dalle 18:00, con dj set, musica dal vivo, animazione, spettacoli di cabaret e tanti gadget in regalo per tutti. Stasera, venerdì 24, è in programma il concerto omaggio dedicato a Franco Califano alle 23:00 e a seguire, direttamente da Colorado, lo spettacolo del comico Alessandro Serra. Domani la serata è rivolta ai piccoli di tutte le età con il concerto della Cartoon Band «I Cristiani d'Avena» che canta e suona le sigle più belle dei cartoni animati durante uno show coreografico, costruito ad hoc con momenti divertenti, video e

tanta buona musica. A concludere la rassegna, domenica alle 21:30, è previsto lo show dell'autore e cantante Cristiano Malgioglio che presenterà al pubblico la sua musica e poi rimarrà a disposizione per autografi e foto con i fans. Ogni serata si concluderà con animazione e dj set fino a chiusura. L'evento è organizzato e sponsorizzato da «Mondo Convenienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA