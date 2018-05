Pagine o film, la storia è arte: il primo romanzo di Paolo Genovese

di Francesca Bellino

Dopo il successo di “Perfetti sconosciuti” in 60 paesi, oltre venti milioni di incassi e il recente consenso guadagnato in Cina dove il film la scorsa settimana è uscito in più di 4 mila copie conquistando il quinto posto della classifica delle pellicole più viste in sala (un milione di dollari nel solo primo giorno con previsione di arrivare oltre 10 milioni), Paolo Genovese festeggia l’uscita del suo primo romanzo “Il primo giorno della mia vita” (Einaudi).

