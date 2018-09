Un brindisi alla bellezza con Sorrentino e Ferrari

di Lucilla Quaglia

Mara Venier appare in tacco dodici glitterato e giacca bianca gessata con t-shirt fantasia. Si nasconde dietro ad un vistoso paio di occhiali da sole e viene subito assaltata dai fotografi. È come sempre al braccio dell’amico Gianni Dei. La saluta Isabella Ferrari, in pantaloni bianchi su giacca nera, che a questo pomeriggio beauty all’hotel deluxe di via Ludovisi Blow dove si presente il primo "Dry bar" romano, è accompagnata dalla belle figlie Teresa e Nina, caratterizzate da interessanti tatuaggi. Accolta da Roberto D’Antonio, maestro di cerimonie di questo angolo dedicato alla bellezza, arriva l’enigmatica Valentina Cervi, in lungo scuro e capelli sciolti. La solare Eliana Miglio, in bretelline a fiorellini, scherza con la giovane attrice Antonietta Bello, in outfit color carta da zucchero e prossima al debutto al teatro Eliseo. Ci sono Ginevra Elkann e Clementina Montezemolo, figlia di Luca Cordero.



Iaia Forte parla di teatro con amici e poi si siede sui divani con la Ferrari. Più tardi arriva il regista Renato De Maria. Un pianoforte accenna qualche nota mentre vengono serviti cocktail detox a base di lavanda e goloso finger food dai sapori orientaleggianti. E poi un trionfo di mini centrifughe e frullati, propedeutici per un giro in spa. Aria punk per la dj Sonia Rondini. Tardissimo arrivano il premio Oscar Paolo Sorrentino, con la moglie Daniela, e Paolo Conticini. «Come sei dimagrito», dice la Ferrari al regista. Brindisi glam all’insegna del benessere.

