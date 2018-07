Tutti in sala per Ugo Fantozzi, da Verdone a Checco Zalone omaggio al ragioniere mito

di Alessandro Di Liegro

Ricordare l’anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, con una serata dedicata ai brani tratti da “Il secondo tragico Fantozzi”. In venti tra attori, registi, giornalisti, scrittori e produttori, si sono alternati nella sala 1 del Cinema Savoy in via Bergamo offrendo al pubblico di fan e appassionati - e alla presenza dei figli di Paolo Villaggio, Maura, Elisabetta e Piero - la lettura integrale della versione aggiornata al 2015 dell’audiolibro, edito da Volume Audiobooks, con una nuova introduzione affidata al sentimento di Carlo Verdone, che ha letto l’estratto ricordando la figura di Villaggio: «Mi rivolgo ai figli, vostro padre era un sovversivo, un grande artista».



Attesissima è colei che ha accompagnato Villaggio durante 8 dei 10 film della saga e che è entrata nell’immaginario collettivo come “La signora Pina”, Milena Vukotic: «Era un grandissimo artista - ricorda - Sono stata una privilegiata ad aver avuto un ruolo nella sua storia». A sorpresa e trafelato, accompagnato dal produttore Pietro Valsecchi, Luca Medici alias Checco Zalone ha partecipato alla serata offrendo il suo contributo nel ricordo di uno dei principali interpreti della comicità italiana. L’intervento di Gianni Fantoni è quello che più ha ricalcato la voce e lo stile del maestro genovese. Il parterre dei partecipanti, lettori, de “Il Secondo tragico Fantozzi” ha compreso un altro dei protagonisti della saga fantozziana, il “capufficio pacchi” Andrea Roncato, ma anche Francesco Salvi, Maurizio Micheli, Paola Minaccioni, Cecilia Dazzi, Saverio Raimondo, ma anche Sydney Sibilia, Fiamma Satta, Alessio Vasallo, Pino Calabrese, Christian Raimo e Stefano De Sando, Janet De Nardis che alla spicciolata sono arrivati al cinema Savoy.

