Roma, in via Bocca di Leone il party dai profumi Veneziani

di Lucilla Quaglia

Profumo di essenze veneziane sul roof di un hotel deluxe di via Bocca di Leone: collezionisti, attori, scrittori e aristocratici festeggiano la nuova location realizzata a pochi metri di distanza da Pier Luigi Pizzi, scenografo di fama internazionale, che al tramonto mostra il suo design ispirato al “minio”, colore usato per affrescare le case dell’antica Roma, e la preziosa resina dorata del pavimento esaltata da specchi e giochi di luce.

Accolti da Marco Vidal con la moglie Silvia arrivano, tra i tanti, Eliana Miglio e Barbara Modesti e per il taglio del consueto nastro, questa volta dorato, anche Marisela Federici e uno stuolo di aristo-vip capitanati da Fulco Ruffo di Calabria con Concita Borrelli. Sfilano Filippo e Moira di Robilant, nel cui giardino veneziano di famiglia è stata ritrovata una rosa rara con la quale viene realizzata una delle essenze proposte. Si riconoscono Dino Trappetti, lo scrittore Giuseppe Scaraffia, Paolo Tinarelli (noto collezionista di abiti storici), Rosanna Puri Purini. Per gli artisti Giovanni Tommasi Ferroni e Maya Kokocinski.



E altri 300 invitati in un mix di aristocratici, intellettuali e creativi tra cui Maria Marigliano Caracciolo, Guglielmo Giovanelli Marconi, Blasco Notarbartolo di Villarosa, Paolo Dentice di Accadia, Guendalina Mancinelli Scotti, Pietro Sanjust di Teulada, Giulia del Gallo di Roccagiovine, Beatrice Carafa d'Andria.Tutti pazzi per l’arte profumatoria veneziana e per le essenze dai nomi evocativi come Byzantium Saffron, Mandarin Carnival, Ottoman Amber, Arabesque, Flower Fusion, Suave Petals, Noble Potion.Molti invitati, durante il party, si divertono a creare i loro profumi personalizzati ammirando gli interni.Cocktail a base di more e lamponi e coloratissimi drink come Aperol e Campari Spritz (molto veneziani) e sciroppi di menta, seguito da un cocktail-dinner per 100 ospiti selezionati nella vicina terrazza deluxe: qui menù a base di finger food con frutti di mare e champagne e la colonna sonora dell'iconico dj Principe Maurice, al secolo Maurizio Agosti, che improvvisa con mix ironici e citazioni contemporanee e retrò che richiamano le suggestive atmosfere del Canal Grande.

