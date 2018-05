Smash e red carpet, party esclusivo per gli Internazionali

di Lucilla Quaglia

Una cupola che guarda i tetti di Roma e un parterre de rois di personaggi del mondo dello spettacolo. Suggestiva cornice, che inaugura ufficialmente gli Internazionali di tennis “downtown”, a cui interviene tra i tanti il fascinoso Stefano Accorsi, in smoking. Lo salutano i padroni di casa Massimo Roserba e Salvatore Internullo mentre si avvicinano Enrico Brignano con la sua Flora Canto. Tra gli oltre 400 ospiti intervenuti all'opening party di via Tomacelli, Fiona May, in lungo scuro, Pietrangeli, l’ex cestista Carlton Myers, Matteo Materazzi, Stefano Pantano, Eleonora Albrecht in blusa rosa, al braccio del suo Flavio Parenti, e Barbara Livi in pizzo nero, Ludovico Fremont, la regista Cinzia Th Torrini e il compagno Ralph Palka. Ma ci sono anche Patrizia Pellegrino in tubino di raso chiaro, che si intrattiene con Accorsi, l’imitatrice Gabriella Germani e lo scrittore Massimo Di Cataldo.



