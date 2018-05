Gigi Proietti, party in giallo per l'ultimo ciak della serie "Una pallottola nel cuore 3"

di Gustavo Marco Cipolla

Gigi Proietti in compagnia delle figlie Carlotta e Susanna e il regista Luca Manfredi con la moglie Michela al party di stile in un noto hotel di via Nazionale per la fine delle riprese della serie tivù "Una pallottola nel cuore 3", prodotta da Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica. Sul rooftop al nono piano dell'albergo tavoli total white decorati con orchidee, il tramonto di Roma a fare da sfondo alla festa, le delizie al profumo di tartufo dello chef Andy Luotto, tra i brindisi e le immagini della partita Cagliari-Roma.



Nella fiction Proietti è un giornalista di cronaca nera che voleva andare in pensione ma, alla fine, si ritrova a risolvere alcuni casi del passato, vivendo una nuova stagione lavorativa. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Francesca Inaudi e la new entry Sergio Assisi che sorride ai flash. Si fa attendere all'happening Paola Minaccioni impegnata a teatro, arrivano Blu Yoshimi, Beatrice Aiello, Monica Vallerini e Giovanna Bettelli che ha da poco presentato il suo libro "L'imperatore eretico". Musica live con la voce di Claudia Cagnoli e atmosfera frizzante con l'organizzatore Nicolò Forte, aspettando di vedere in tivù il prossimo autunno la nuova serie che ha fatto innamorare sul piccolo schermo gli appassionati del genere poliziesco-commedia e non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA