Per i bambini note di cuore con Lina Sastri

di Valeria Arnaldi

Platea gremita, ieri, nello storico teatro in via Nazionale per Lina Sastri, interprete dello spettacolo Lina Sastri e una musica per i bambini, a favore della onlus The Children for Peace. Cantante, attrice di teatro, nonché di piccolo e grande schermo, vincitrice di tre David di Donatello e un Nastro d'Argento, Lina Sastri ha portato in scena alcuni classici del suo repertorio di canzoni napoletane. Sul palco Francesco Montanari che ha dato voce al testo I bambini della notte Una storia vera di guerra e di speranza. Non è mancata la danza con le coreografie create dal coreografo Michele Moretti.



A condurre la serata, Simone Lijoi. Molti i volti noti presenti in sala. Tra i primi ad arrivare, lo stilista Renato Balestra. Poi, Lamia Khashoggi, che per l'occasione ha scelto un elegantissimo completo pantalone nero. Nelle prime file, Baye Dame, volto noto alle cronache dopo la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello e la squalifica. In sala anche Berta Zezza, l'attrice Imma Piro e Francesco Stella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA