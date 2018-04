Roma, per il "Premio Guido Carli" è già iniziato il countdown

di Valeria Arnaldi

Mancano pochi giorni ormai alla nona edizione del Premio Guido Carli - la cerimonia si terrà il 10 maggio a Palazzo Montecitorio - e il countdown è iniziato. Sul sito della Fondazione Guido Carli è partito il conto alla rovescia e da domani, sulle reti Mediaset, sarà trasmesso uno spot che avrà come protagonista Romana Liuzzo, nipote dell’ex Governatore di Bankitalia, presidente della Fondazione Guido Carli e ideatrice del Premio a lui intitolato, onorificenza conferita alle eccellenze italiane di economia, alta finanza e imprenditoria.



A misurare l’attesa, come ogni anno, è soprattutto la caccia all’invito blu, disegnato dalla stessa presidente Liuzzo, per partecipare al dinner riservato a cento ospiti presso la Coffee House di Palazzo Colonna. Molti i nomi noti che parteciperanno all’evento, come John Elkann con Lavinia Borromeo, Carlo Messina, Vittorio Colao, Alessandro Profumo, Paola Severino. Presente Francesco Gaetano Caltagirone. Confermate le adesioni di Enrico Mentana, Lilli Gruber, Myrta Merlino per la squadra di Urbano Cairo, uno dei giurati con Mario Orfeo, Monica Maggioni e Fedele Confalonieri. Tra gli invitati, Sergio Dompé e Jasmine Lipovsek, Ugo Brachetti Peretti e Isabella Borromeo. E ancora, Lamberto e Donatella Dini, Franca e Massimo Leosini. Molti i direttori di testata, da Virman Cusenza a Luciano Fontana. Tra i politici, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Maria Elena Boschi, Renato Brunetta, Monica Cirinnà.

