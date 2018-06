Stelle e moda, per l'estate una sfilata tra le nuvole

di Lucilla Quaglia

D’estate è di moda creare. Nel fantastico scenario di una delle location più belle e suggestive di Roma, proprio sulla sommità di Monte Mario, la showgirl-attrice-stilista Maria Monsè, avvolta in un minidress argentato con pizzo nero, presenta al folto pubblico intervenuto la quarta edizione di “Perle di Moda”. La accompagnano, in questa avventura di stile, il ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti e la piccola Perla. Griffatissimi capi sfilano per ospiti d’eccezione come il mitico e inossidabile Nicola Pietrangeli, omaggiato con la targa del premio nazionale ideato per la kermesse.

