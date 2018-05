Roma, tutto pronto per Piazza Di Siena: chef stellati e musica, ecco il programma

Dal 24 al 27 maggio, nell'ambito della manifestazione ippica di Piazza di Siena, Hotel Butterfly apre le sue ali per 4 giorni. Un pop up project per il locale più innovativo d'Italia, in concomitanza con il concorso ippico internazionale. Chef stellati, grande cucina, musica dal vivo, intrattenimento, accompagneranno i campioni dell'ippica mondiale e tutti potranno assistere alle competizioni dalla terrazza esclusiva dell'Hotel Butterfly.



Grande musica dal vivo con il Jazz di Valter Paiola, con i migliori dj set rare groove anni 70/80 con Pierandrea The Professor e le migliori Crew romane di Goa Ultrabeat, Nozoo, Rebel Rebel, Rny e Touch The Wood con le selezioni musicali di Ameliée, Mary Gehnyei, Silvie Loto, Fabrizio Sala, Marco G.& Mr Kite, Beat Soup E Prest, con l'intrattenimento degli attori della Compagnia della Farfalla, con il mixology di Emanuele Broccatelli special guest dal Caffè Propaganda, i meravigliosi gin tonic del The Gin Corner (solo per il 24 maggio) e con un servizio di ristorazione dalle 10 del mattino alle 2 di notte: protagonista, la magnifica pasticceria di Madeleine-Salon De Gastronomie sarà presente con i suoi croissant per le colazioni della mattina, e con i suoi dessert nella sezione dolci del bar e nei menu di pranzo e cena.



La proposta gastronomica, inoltre si ispira a ricette di tradizione italiana, con influenze mediterranee. Tutta l'area dell'Hotel Butterfly sarà aperta al pubblico liberamente, con una magnifica terrazza da cui si potrà ammirare i campioni dell'equitazione durante le gare. Qui durante tutti e quattro i giorni della manifestazione si potrà, fare colazione, avere un servizio bar in orario continuato, pranzare o cenare, fermarsi per un aperitivo o un cocktail dopocena, affacciandosi sulle due aree dove si sviluppa il concorso di Piazza di Siena. Per la cena si consiglia la prenotazione dato che sono solo 50 posti a disposizione. Arrivare è facilissimo: piazza di Siena è nel cuore di Villa Borghese, in prossimità dell'ingresso di Villa Borghese da via Pinciana e dall'omonima porta che immette in via Veneto.



Questo il programma: 24 maggio, evento speciale 'Dressage con le stellè: la sera del 24 maggio, dalle 20, in poi tutta l'area di Piazza di Siena sarà riservata a un evento esclusivo dedicato all'alta cucina e ai campioni del dressage: «Dressage con le stellè durante la quale sei dei migliori chef di Roma, cucineranno dal vivo per i presenti e, contemporaneamente, tre campioni di dressage si esibiranno in tre momenti diversi per un emozionate spettacolo sportivo. Saranno ai fornelli gli chef stellati Giuseppe di Iorio (1 stella Michelin, Aroma, Roma), la chef Iside De Cesare (1 stella Michelin, la Parolina, Acquapendente), lo chef Alessandro Narducci, (1 stella Michelin, Acquolina, Roma), lo chef Fabio Pecelli (Caffè Propaganda, Roma), lo chef Davide Del Duca (Osteria Fernanda, Roma), lo chef Fundin Gjepali (Antico Arco). Il bar sarà curato per questa serata speciale da The Gin Corner (primo gin bar d'Italia, per nascita e numero di gin in bottigliera, che superano quota 100 che si trova all'interno dell'hotel Adriano a Roma). Si può accedere acquistando direttamente sul posto il biglietto di entrata a 60 euro a persona che comprende le 6 portate degli chef, bevande escluse. Durante la serata la programmazione musicale è di altissimo livello con il concerto jazz di Valter Paiola e del suo quartetto con a seguire Vinyl Grove Les Inferno per un dj set di livello internazionale.



Venerdì 25 maggio, grande apertura dell'Hotel Butterfly per una serata emozionante e dall'atmosfera magica e di grande allure avvolgente. Si inizia in maniera soft alle 10 con sontuose colazioni all'aperto e si prosegue per tutta la giornata con il menu alla carta o proposte veloci al bar che proporrà limonate, smoothies, caffè shekerati al momento, centrifughe, frutta fresca e yogurt, infusi francesi profumatissimi oltre a sandwich espressi. La serata parte alle 19 con la performance musicale dal vivo de La Maquina parlante, concerto per grammofoni di Matteo Scaioli che ci trasporta in atmosfere retrò, in un viaggio nel tempo che spazia dalle melodie dei primi anni 30 agli ultimi 78 giri degli anni 60. La cena proporrà piatti della tradizione italiana con un tocco di evocazioni mediterranee. A seguire ci saranno le selezioni musicali di Amelie She Made e Mary Gehnyei Rny, sui cui ritmi verranno realizzati i drink di Emanuele Broccatelli che presenta cocktail espressamente creati per Hotel Butterfly a Piazza di Siena che portano i nomi di cavalli, grandi campioni che hanno vinto le ultime edizioni del concorso ippico rinomato a livello mondiale: Queen of Diamonds, Red Fox, Cantinero, Flambeau, Big star.



Sempre presente il Teatro itinerante de La Compagnia della Farfalla, con i suoi attori che coinvolgeranno il pubblico in un fiabesco viaggio nel tempo. Si replica sabato 26 e domenica 27. L'ingresso per il pubblico nell'intera area del concorso ippico (Piazza di Siena e Galoppatoio) sarà gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA