Piazza di Siena, le ore di festa

di Valeria Arnaldi e Alessandro Di Liegro

Piazza di Siena si fa glamour per la festa del magazine Vanity Fair. Il manto verde di Villa Borghese ospita un red carpet approntato per l’occasione, sul quale sfilano con eleganza alcuni dei nomi più di spicco del panorama cinematografico italiano. In gessato Alessandro Borghi, insieme alla fidanzata Roberta Pitrone, invidiatissima sotto i flash dei fotografi, si avviano verso la zona corporate di Piazza di Siena, dove li attende un rinfresco, prima della cena prevista nell’area ristorante. Il leggero sottofondo musicale accompagna l’arrivo di Carlo Verdone, insieme alla figlia Giulia, che anticipano di poco Matilda De Angelis, Benedetta Porcaroli in leopardato nero trasparente e Marianna De Martino.



Poi prima il cocktail “griffato” Rolex in occasione dell’ottantaseiesimo Concorso Ippico. Il Marchio, Orologio Ufficiale del concorso e Title Sponsor del Gran Premio di Roma, che si terrà oggi, ha voluto brindare con ospiti e cavalieri in un incontro dedicato all’eccellenza e alla storia. La nuova partnership con piazza di Siena, infatti, conferma il sostegno di Rolex al salto a ostacoli e, in generale, al mondo dei cavalli da oltre sessant’anni.

