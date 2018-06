Roma, quando l'estate passa al Centro: sfilata di star a piazza di Spagna

di Lucilla Quaglia

Brividi d’estate. Red carpet e dolci per sognare le vacanze. L’altissima Korlan Madi, modella kazaka, in sobrio tailleur rosso su décolleté in tinta, cattura gli sguardi sulla maestosa Rampa Mignanelli. Inconfondible magica aria orientale su top floreale e perfetto caschetto nero, posa per tanti scatti di fronte ad un pubblico davvero desideroso di festeggiare una bella stagione, quest’anno pero’ un po’ riottosa. E per sdrammatizzare si brinda con leccornie al cioccolato e freschi cocktail verdi dalle mille essenze.



Tra gli ultimi raggi di sole che incendiano piazza di Spagna ecco la giovane attrice Micol Olivieri, nel cast dei Cesaroni, in abitino floreale molto trendy, ora annoverata tra le top vip del mondo delle influencer, con notevoli risultati. Si parla di bellezza e fashion tra capi da indossare e golose ricette da degustare. Accolti da Carlo e Giuseppe Tessier, sfilano Marco Leonardi, Marco Vivio, in comodi jeans su camicia fantasia, il manager Federico Della Rocca, ed Enzo Merli, della maison Furstenberg. Non passa inosservata la statuaria attrice Daria Baykalova, tutta a pois bianchi su sfondo ciclamino, reduce dal fine set di una nuova fiction. Con i suoi occhioni blu ammalia tanti ospiti e poi prova le praline al latte. La saluta il collega Federico Riccardo Rossi, arrivato con Antonella Salvucci, in lungo floreale dai decisi toni rossi su alte zeppe chiare, molto anni Settanta. Salvatore Virgona, architetto, ha realizzato il set dell’ultimo film di Sorrentino. Ma il clou dell’appuntamento e’ il concorso a chi realizza il selfie migliore, con in palio un ricco montepremi. E’ tutto un tirare fuori i cellulari, di ogni foggia e colore, per immortalare la posa piu’ accattivante all’interno di un quadrato bianco di cartone. Sorride la simpatica conduttrice Janet De Nardis, tra le poche a potersi permettere tacchi bassi su mini dress azzurro. All’evento si presenta con la piccola di casa, la deliziosa neonata Joy, attaccata al biberon della celebre mamma mentre viene servita, tra una sala e l’altra, fragrante pizza margherita. Intanto la musica sale e le luci si fanno sempre più soffuse, sui toni del viola, per ispirare nuovi look. E visto che si parla di moda scende le antiche scale il modello-attore di origini libanesi Paul Lahmiesc, orgoglioso di essere nato a Roma. Un po’ piu’ tardi fa il suo ingresso Paola Lavini, nel cast della fortunata serie televisiva “Il miracolo”. La parte aristocratica è rappresentata da Giuseppe Ferrajoli. E si fa tardi mentre si alza un piacevole Ponentino e il sole tramonta definitivamente dietro i misteriosi tetti della Città Eterna, pronti per il prossimo party.

