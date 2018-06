In piscina sui tetti, serata fashion nell'hotel a due passi da via Veneto

Grande festa per l’apertura estiva della “Sky Blu” Terrace, situata sul rooftop dell’Aleph hotel. un luogo ideale, incastonato nel cuore del centro storico, a due passi da Via Veneto e Fontana di Trevi per godere dell’inconfondibile tramonto estivo sulla Città Eterna e per un bagno in piscina tra i tetti di Roma. Tanti le persone intervenute all’inaugurazione, Roberto Ciufoli con la moglie Teodora e lo splendido bimbo Romeo.



Accolti dalla cortesia del direttore dell'hotel, Stefan Bauer ecco arrivare le giovani attrici Eleonora Albrecht e Anna Ferraioli Ravel, gli attori Federico Le Pera, Gianmarco Vettori, impegnato nelle prove di Barry Lindon, ad ottobre all'Argentina, e Luca Paniconi arrivato trafelato da Ostia dove,sta girando Suburra. Presenti anche Sofia Odescalchi e Edoardo Donnamaria.

