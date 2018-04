Premio Anna Magnani: a Cinecittà si ricorda la grande "Mamma Roma"

di Alessandro Di Liegro

Il Premio Anna Magnani è nato dalla volontà di celebrare la grande interprete, premio Oscar per “La Rosa Tatuata” nel 1956, tributando un omaggio ad alcuni dei maggiori rappresentanti delle arti sceniche e dello spettacolo. La quinta edizione del Premio si è tenuta presso il teatro dentro la Palazzina Fellini a Cinecittà, con un parterre di stelle tra ospiti e premiati.



I “migliori attori” Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, accompagnati dai rispettivi consorti Milena Mancini e Giovanni Veronesi; i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo; Carlo Verdone, che si è inginocchiato davanti al cartellone raffigurante lo sguardo intenso della Magnani. Insieme al compagno Simone Fratini, sfila sul red carpet Barbara De Rossi, in scena nei maggiori teatri italiani con lo spettacolo “Il Bacio”, mentre in colpevole ritardo arriva anche Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, premiata per il suo debutto nella fiction in Don Matteo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA