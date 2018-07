Premi con pioggia, ombrelli e risate

di Lucilla Quaglia

Amarcord di celluloide sotto la pioggia battente. A cinque anni dalla scomparsa ha preso vita ieri sera, all’Isola del Cinema, il Premio Luciano Martino. Ideato dalla sua ultima compagna di vita e collaboratrice, Olga Bisera, con Steve Della Casa, critico cinematografico, e Luca Pallanch, l’appuntamento è a cura di Francesca Piggianelli. Scambio di saluti sullo scenografico slargo in pietra, e poi tutti raggiungono la struttura coperta per arginare il diluvio che allaga l’arena. Una volta al coperto, è finalmente tempo di assistere al riconoscimento introdotto da Ottavia Fusco, in lungo kaftano su caschetto sale e pepe, e Daniela Cecchini.



