“Il Premio Margutta - La Via delle Arti”, nuovo ponte culturale fra Italia e Malta

Grande successo per la tredicesima edizione del “Premio Margutta - La Via delle Arti” svoltasi nell’isola di Malta, Capitale Europea della Cultura 2018. La manifestazione ideata da Antonio Falanga e organizzata da Grazia Marino per SPAZIO MARGUTTA, in collaborazione con la Presidente della BPW (Valletta) Malta Stephanie Falzon, le sue Vice Presidenti Mariella Camilleri e Tania Mercieca, e la Presidente della Sezione Roma FIDAPA BPW Italy Bettina , ha vissuto il proprio culmine, nel Gran Salone di Palazzo Verdala, all’arrivo del Presidente della Repubblica di Malta Maria Louise Coleiro Preca.



Ad accoglierla gli inni nazionali interpretati dal soprano italiano Letizia De Luca e quello maltese Rut Samut Casingena. Numerose le autorità presenti al Gran Galà, fra questi l’Ambasciatore d’Italia a La Valletta Mario Sammartino, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Dott. Massimo Sarti e Nancy Caruana Permanent Secretary Ministry for the Economy, Investment and Small Business.

La scelta di promuovere e organizzare il “Premio Margutta – La Via delle Arti” nella Capitale Europea della Cultura 2018, dichiarano Antonio Falanga e Grazia Marino, nasce dall’intento di istituire un ponte creativo, culturale, turistico, nonché istituzionale, fra Roma e La Valletta. L’apice di questo obiettivo è stato raggiunto con il conferimento, del premio per la Sezione “Empower” a S. E. Maria Louise Coleiro Preca, Presidente della Repubblica di Malta, per il Suo l’impegno personale ed istituzionale allo sviluppo di politiche al sostegno delle giovani donne”, consegnato da Stephanie Falzon Presidente del Club BPW la Valletta Malta e da Bettina Giordani Presidente della sezione Roma Fidapa BPW Italy

Le altre personalità a cui è stata conferita la scultura ispirata alla “Fontana degli Artisti” di Via Margutta, realizzata quest’anno dall’artista maltese Joel Saliba, che nell’occasione ha ricevuto il “Premio Margutta – La Via delle Arti” Sezione Arte, sono: per la Sezione Giornalismo il premio è stato conferito alla giornalista Emma D’Aquino della redazione Rai del TG Uno; per la Sezione Moda l’onore di conferire il premio ad Antonio Grimaldi, tra i più stimati creativi della Haute Couture internazionale; per la Sezione Editoria ha ritirato il premio Laura Bozzi, Direttrice del Settimanale Vero; il premio per la Sezione Letteratura è stato attribuito a Clare Azzopardi pluripremiata scrittrice maltese mentre alla giovanissima Emma Muscat, una le stelle dell’ultima edizione del Talent “Amici” è andato il premio per la Sezione Musica; il premio per la Sezione Teatro ad una delle figure più poliedriche del panorama italiano, Gianluca Guidi; per la Sezione “Food & Art” il premio è stato assegnato a Djar il-Bniet, punto di riferimento a Malta della catena alimentare a KM zero; per la Sezione Televisione il premio è stato assegnato al programma al programma di Rai Uno “Top – Tutto fa tendenza”; a Malta Film Commission il premio per la Sezione Cinema ed infine per la Sezione Artis Restitutor il premio è stato conferito allo Studio “Restauratori Associati” dei Prof. Sante Guido e Giuseppe Mantella.

La kermesse oltre a celebrare i protagonisti del “Premio Margutta – la Via delle Arti” è ritenuta da sempre anche una prestigiosa vetrina per promuovere autorevoli realtà imprenditoriali, intente a valorizzare nel mondo la creatività italiana.

I Premio “Italian Style” ideati per la valorizzazione del Made in Italy sono stati conferiti a Pineider, 1774, a ritirare la “Targa” Stefano Ferrari AD di Rovagnati e da Giuseppe Rossi Direttore Generale di Pineider, al Presidente della Camera di Commercio Italo Maltese, a Victor Camilleri, e a Joseph Galea, Acting Ceo di Air Malta. Ulteriore momento dedicato al Made in Italy con il nuovo Brand di borse di lusso “Eclethica”, ideato da Gabriella Desario e Daniela De Meis, al quale ha collaborato per questa limited edition Marina Santaniello.

Protagonista all’evento anche “Spazio Margutta” punto nodale dello scouting in Italia, che ha come propria “mission” progetti finalizzati alla promozione di nuovi creativi della moda italiana. Nell’occasione del Gran Galà maltese, gran successo hanno riscontrato i quadri moda di Filippo Laterza e Good Luck Luxury.

