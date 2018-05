Parco Leonardo, con Ruffini e Del Bufalo un premio al volo

di Maria Serena Patriarca

Bagno di folla per Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, ieri pomeriggio al Parco Leonardo. Gli attori, che fanno coppia anche nella vita, sono stati letteralmente assediati da un drappello di fan giovani e meno giovani, desiderosi di fare selfie-ricordo e carpire un autografo ma, soprattutto, speranzosi di vincere uno dei premi in palio del concorso “Premiati al Volo”.



Non è passato di certo inosservato il look di Ruffini, in camicia a pois e pantaloni verdi stile militare. Più bon ton la Del Bufalo, in abitino grigio smanicato a righine rosa. Il duo comico, accolto dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, è stato guest star dell’evento, facendo dell’estrazione dei vari premi in palio (fra cui un’automobile) un divertentissimo show, alla presenza di un vero notaio. Fra gag, monologhi di Ruffini e tante risate, i due hanno chiamato sul palco anche un bambino, facendone un minipresentatore d’eccezione per qualche minuto, fra gli applausi dei presenti.

