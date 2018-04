Roma, Maria Grazia Cucinotta madrina d'eccezione per la prevenzione oncologica a Castel Romano

di Alessandro Di Liegro

Due giorni di prevenzione contro il tumore al seno, con screnning senologici gratuiti per le donne, al McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano, il 20 e 21 aprile, con una madrina d'eccezione: Maria Grazia Cucinotta.



Le visitatrici dell'Outlet hanno avuto l'opportunità di fruire di due unità mobili di mammografia messe a disposizione da Komen Italia e dall'Ospedale Gemelli, in cui hanno effettuato controlli grazie all'ausilio di un'équipe specializzata. “La carovana della prevenzione”, che ha fatto tappa a Castel Romano anche per raccogliere le iscrizioni per la prossima edizione della Race for the Cure, dal 17 al 20 maggio, con la corsa di 5km non competitiva che si terrà proprio domenica 20 maggio.



«Sono 18 anni che collaboro con Komen Italia e credo moltissimo in questo progetto che sostiene le donne – ha detto l'attrice, produttrice e regista Maria Grazia Cucinotta – Siamo qui per ricordare a tutti di fare prevenzione. Offriamo prevenzione gratuita a tutti coloro che decidono di fare il controllo con un'équipe di medici specializzati».«La prevenzione è importante perché può salvare la vita. Deve diventare un'abitudine di vita fin da giovani. - afferma Maura Cosmelli di Komen Italia - È quello che Komen Italia cerca di fare da 20 anni con le sue attività come la Carovana della Prevenzione e la Race for the Cure».

