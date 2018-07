Pugni e pupe è la notte dei campioni

di Lucilla Quaglia

Boxe sempre più di moda nella Capitale. Specialmente in rosa, a giudicare dalle pugilesse che raggiungono la seconda edizione del Galà dei Campioni, organizzata a Lungo il Tevere Roma con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e del Comitato Regionale Lazio Fpi. Sul palco centrale a due passi da Ponte Palatino tengono tutti il fiato sospeso per oltre un'ora. Complice la presenza di ben tre fuoriclasse del calibro del peso supermassimo Guido Vianello, qualificato per le Olimpiadi di Rio 2016, del campione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO