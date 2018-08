Quando il drink è in stile techno

di Valeria Arnaldi

Serata sotto le stelle e tra le note, ieri, nel regno di Giancarlino, ossia Giancarlo Battafarano, in via dei Gladiatori, al Foro Italico. A firmare la colonna sonora dell’appuntamento organizzato per la notte di San Lorenzo è stata Valentina Di Paola, romana classe 1988, in arte Ameliée, tra le fondatrici di She Made. Affascinata dalla techno sin da giovanissima, ha conquistato la consolle in vari locali, nella Capitale e in Italia, poi, insieme a Aghnes ha dato vita al progetto She Made.



Il suo sound ha animato la serata a partire dalle 19, accogliendo i molti venuti per ammirare il tramonto e poi andare a “caccia” di stelle cadenti. Sotto i riflettori, anche il teatro itinerante La compagnia della Farfalla, esclusiva del locale che contribuisce ad alimentare le suggestioni poetiche dello spazio, con la presenza di personaggi muti, scenografie straordinarie e atmosfere romantiche. Nata lo scorso anno dall’intuizione di Giancarlino e sotto la sua supervisione artistica, è formata da vari artisti, tra i quali Enoch Marrella, Angelica Giusto, Camilla Petrocelli e vede la collaborazione di Massimo Somma, il prestigiatore Massimo Mago.

