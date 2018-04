Al Quirinetta il party Anni Ottanta con Gazebo

E' stato un Quirinetta delle grandi occasioni quello di sabato notte. Quelle in cui, per un appuntamento al mese si festeggia il decennio più eccentrico, positivo e musicalmente entusiasmante: gli anni '80. Forever 80's, organizzazione nata verso la fine del 2017 con la voglia di portare al centro di Roma, nelle sale del teatro a due passi dalla fontana di Trevi, un concept legato agli anni '80 sullo stile di quelli proposti nelle migliori discoteche all'estero, alla sua sesta edizione in 6 mesi, ha celebrato l'Italo-Disco, e lo ha fatto con l'artista più rappresentativo di tutto il movimento: Gazebo.



Alias Paul Mazzolini, tra il 1983 e il 1984, con i suoi brani, tra i quali "I Like Chopin" e "Dolce Vita", portato al successo da Ryan Paris, ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. E' recente la pubblicazione del suo ultimo disco, "Italo By Numbers", con il quale l'artista ripropone con nuovi arrangiamento tutti i principali successi dance made in italy degli '80. E lo ha presentato proprio sabato scorso in un live di 2 ore, davanti ad un grande pubblico, accorso anche da diversi paesi d'europa. Numerose sono state infatti le presenze soprattutto francesi e tedesche in particolare. Forte di una maxi band, nella quale turnisti del calibro di Eugene ai sintetizzatori e Cristiano Micalizi alla batteria, Gazebo è passato dall'omaggio a "Survivor" di Mike Francis a "Another Life" dei Kano, tra gli altri, fino al bis logicamente riservato a "I Like Chopin". Tra gli ospiti, un altro indimenticato personaggio degli '80 italiani, Zed Robot.



Il teatro pieno ha poi continuato la festa fino alle 4 del mattino, con il dj set di Forever 80's, curato dai DJ Fabio Villanis e Eros, tra palloni colorati, laser, visual a tema e bracciali fluo, con la colonna sonora di tutti i più grandi successi del decennio più bello della nostra vita.

