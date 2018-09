Roma, Rencricca e Gregoraci: serata piccante

di Federica Rinaudo

Roma alla conquista della Calabria. Uno dei più quotati mangiatori di peperoncino, Arturo Rencricca proveniente da Tivoli, componente della delegazione romana dell’Accademia del Peperoncino e giá campione in carica 2017, ha sbaragliato tutti i concorrenti della 26esima edizione del Festival del Peperoncino in corso a Diamante, località in provincia di Cosenza, riconfermandosi campione italiano e battendo il suo stesso record. Testimonial d’eccezione della kermesse super piccante la bellissima Elisabetta Gregoraci che, fasciata in un abito rigorosamente rosso, ha tagliato il nastro in compagnia di Sua Maestà Re Peperoncino (l’attore Gianni Pellegrino). La show girl e conduttrice è stata poi scortata sul palco dagli organizzatori della Ipse Dixit, insieme al presidente italiano Enzo Monaco e a quello della delegazione romana Antonio Bartalotta, per le foto di rito con la maxi torta realizzata per festeggiare tutti i partecipanti ed onorare Rencricca, noto anche all’estero con lo pseudonimo “Mr.Spicy”, un vero e proprio orgoglio italiano che di recente a Silverstone in Gran Bretagna, in un crescendo di gare all’insegna della piccantezza, si è portato a casa anche un titolo mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA