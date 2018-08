Risate "col pallone": Maurizio Mattioli mattatore di calcio e divertimento

di Federica Rinaudo

Gran finale per il “Music Truck Tour Estate”, l’evento che per quattro giorni ha colorato il Pontile di Ostia di musica, comicità, sorrisi. Una kermesse a carattere completamente gratuito, ideata con lo scopo di aggregare e far interagire un pubblico trasversale. Ad aprire le danze l’ironia tipicamente romana dell’attore Maurizio Mattioli che, in compagnia dell’amico e collega Marco Tana, ha divertito la folla di visitatori regalando anche siparietti fuori programma dietro le quinte al termine dello show e concessi solo ai veri fan, felici di farsi immortalare in qualche scatto da postare sui social.



Piazza dei Ravennati ha poi fatto un salto indietro nel passato con un omaggio dedicato a Franco Califano, ma ha anche ospitato la comicità di Alessandro Serra e il concerto, super atteso dal popolo di nostalgici degli anni ’80 e ’90, che ha visto protagonista la band “I Cristiani D’Avena” che ha fatto scatenare grandi e piccini al ritmo delle sigle dei cartoon più celebri. E chiusura in bellezza con lo show dell’autore e cantante Cristiano Malgioglio.

