L'ora dell'aperitivo: la precisione è un'arte

L'eleganza di un orologio di prestigio e l'energia di una scoperta scientifica. Sono questi gli ingredienti della sesta edizione del premio "Hausmann & Co. Patek Philippe" che tramite la nota marchi di orologi ha destinato fondi per la nascita di un nuovo polo formativo presso il Centro Ricerche Casaccia. Una biologa, un ingegnere meccanico, un fisico sperimentale e una laureata in economia e commercio, le quattro giovani, tutte donne che quest'anno si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento. Tanti gli ospiti intervenuti nello splendidi giardini di palazzo Venezia, accolti con giochi di luci, filmati e da cinque buffet tematici che richiamavano ad un viaggio nei 5 continenti. Tra questi tanti ricercatori e rappresentanti del mondo accademico che ogni si dedicano ogni giorno alla ricerca.



