Roma, Asta di solidarietà tra golf, risate e tanti vip

di Lucilla Quaglia

Alla IX edizione del Torneo di Golf Ronald McDonald, organizzato come sempre sul tracciato di Parco de’ Medici, rispondono davvero in tanti. Il più importante appuntamento annuale per raccogliere fondi a sostegno delle quattro Case Ronald e delle due Family Room, gestite dalla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani, catalizza in campo oltre ottanta concentratissimi giocatori.



Tra questi, nomi di spicco come l’ex calciatore della Roma Stefano Desideri che in squadra con il comico Stefano Masciarelli, Maurizio Mazzotta e Francesca Biancacci conquista la seconda piazza con 57, a quattro punti dal team formato da Fabio Grande, Claudio Mariani, Gianfranco Palleschi e Francesca Rosiello. In gara anche l’ex rugbista Marcello Cuttitta. Ma il clou arriva con il dinner gala per 350 ospiti animato dalla scoppiettante asta charity battuta da Piero Chiambretti. Numerosi i grandi campioni del mondo sportivo come Gonzalo Higuaìn, Mauro Icardi, Alejandro “Papu” Gomez, Gianluigi Donnarumma e Rafael Nadal.

