Roma, all'Auditorium spunta una balena di 10 metri: è formata da 250 kg di rifiuti

Alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica è spuntata una balena di 10 metri. Si chiama Plasticus ed è ormata da 250 kg di rifiuti di plastica, la stessa quantità che ogni secondo viene gettata in mare. L'iniziativa è di ‘Sky Ocean Rescue-Un mare da salvare’ e rimarrà in Cavea per tutta la settimana del National Geographic Festival delle Scienze - dal 16 aprile a domenica 22 aprile -, giornata dell’Earth Day che quest’anno ha come tema centrale l’inquinamento da plastica.



