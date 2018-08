Per il Giudizio Universale arriva in sala anche Sting

Sting a sorpresa all’Auditorium della Conciliazione per assistere a “Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”, del quale ha composto il tema musicale principale. In pochi istanti, complice il passaparola tra le poltroncine, è stato un boato di applausi. Tanto che la star internazionale della muscia si è alzato per salutare, con il collega e amico Shaggy.



Il progetto legato all'evento sul Giudizio Universale è nato tre anni fa, in Toscana, dove Sting e famiglia hanno una tenuta.

Ne sono stato attratto - ha spiegato la star nel suo intervento durante la serata -, perché ho visto diverse volte la Cappella Sistina, ma senza mai comprenderla nella sua completezza, essendo così grande. Guardando lo spettacolo stanotte, sono grato di esservi stato coinvolto».

