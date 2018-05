Roma, Billy Budd all'Opera per una notte da Oscar

di Lucilla Quaglia

Nel foyer del Costanzi istituzioni e personaggi del mondo della cultura parlano con ammirazione del titolo in cartellone. Perchè per la prima volta, nella Capitale, approda il grande capolavoro del Novecento: Billy Budd di Benjamin Britten, con la direzione del maestro James Conlon. Mentre l’ambigua, inquietante vicenda del marinaio narrata da Herman Melville è raccontata dalla regia coinvolgente di Deborah Warner, al debutto nel tempio della lirica della Città Eterna con una sua creazione.



Accolti dal sovrintendente Carlo Fuortes, arrivano i due Premi Oscar Nicola Piovani e Francesca Lo Schiavo. Federica Balestra, in nuance grigie e grande melomane, saluta Giulio e Carla Maira, quest’ultima in tailleur scuro. Ecco Maddalena Letta, in giacca floreale, con amiche, e poi Marisa Stirpe, Paola Mainetti, in soprabito rosso, Giuliano Ferrara, l’ambasciatore Daniele Mancini e lo storico dell’arte Claudio Strinati.

Molto tardi si affacciano lo scrittore Giancarlo De Cataldo e Dino Trappetti.

