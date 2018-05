Roma, due ruote tutte da scoprire, il fascino si mette in moto

di Valeria Arnaldi

Festa doppia, l’altra sera, per l’inaugurazione degli showroom Bmw Motorrad, in via Anastasio II - a quello storico si aggiunge il primo dedicato all’Urban Mobility - e per la presentazione della nuova Bmw F 850 GS e del nuovo Bmw C 400 X. «La Divisione Moto è molto importante per noi, abbiamo voluto dare ai tanti che ci seguono la possibilità di sperimentare al meglio l’esperienza Bmw - dice Andrea Gucciardi, amministratore delegato Bmw Roma - la mobilità a due ruote è sempre più rilevante nella Capitale e, non a caso, qui inauguriamo il primo urban mobility store».



All’evento anche Salvatore Nanni, direttore Bmw Motorrad Italia. Agli invitati è stata riservata la sorpresa di una maglietta del brand, personalizzabile sul posto. Ad essere personalizzati sono stati pure i caschi, affidati ai pennelli del pinstriper Andrea Sabatini, in arte Explo.

