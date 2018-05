Roma, Carbonara Day tra attori e gourmet

di Marco Lombardi

Nonostante le origini romane, la carbonara è diventata un piatto pienamente nazionale: per questo, nel cuore di Trastevere, vicino all'ex cinema America, si è appena tenuto un "carbonara day" cui hanno partecipato personaggi provenienti da varie regioni d'Italia e in cui a cucinarla è stata addirittura una chef piemontese, Barbara Agosti, specializzata nella cucina a base di uova bio.



Se il friulano Dino Zoff l'ha preferita classica, la schermitrice veneta Bebe Vio ha optato per una versione creativa, con sopra una spolverata di tartufo, a rimarcare comunque le proprietà benefiche delle uova anche per chi fa sport. L'attore romano Francesco Montanari è stato un altro ad averla preferita classica, mentre il collega Alessandro Preziosi ha onorato le sue origini campane optando per una versione cui vengono aggiunti i ricci di mare. All'evento si sono poi uniti il giornalista Stefano Menichini e il politico Miguel Gotor, lo sceneggiatore Stefano Sardo, la presentatrice televisiva Lorena Bianchetti e il regista Roan Johnson, autore del film "Piuma".

© RIPRODUZIONE RISERVATA