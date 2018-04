Elisabetta e Marzia Gregoraci, candeline e una festa che vale doppio

di Maria Serena Patriarca

Una golosa millefoglie ricoperta di zucchero a velo e una pioggia di coriandoli e cuoricini rossi, come cornice alle classiche candeline, per brindare nella notte al compleanno di Marzia Gregoraci, sorella minore di Elisabetta Gregoraci.

Nel ristorante di Piazza de’ Ricci, gremita di persone fra cui tantissimi turisti, l’ex signora Briatore, in mini tailleur nero bordato di bianco, è arrivata in compagnia del figlio Nathan Falco per sedersi al tavolo rotondo in compagnia della festeggiata, del cognato e del nipotino Gabriel. Elisabetta non è passata inosservata: all’arrivo della torta si è scatenato un applauso da parte di tutti i commensali e anche di turisti stranieri.

