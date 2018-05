Roma, con Gabriele Cirilli, uno show da ridere: amici e colleghi per festeggiare 30 anni di comicità

di Federica Rinaudo

La stessa voglia di mettersi in gioco. Gabriele Cirilli festeggia i suoi 30 anni di carriera come se non fossero mai passati. Al teatro di via della Mercede il comico abruzzese è tornato sul palco per un’occasione speciale con l’esilarante one man show “#TaleEQualeAMe… Again”, lo spettacolo che ha registrato un grande successo in giro per l’Italia. Serata ideale, quindi, per celebrare la ricorrenza artistica e la partenza della tappa romana in compagnia di tanti amici. Tra i quali, l’inossidabile coppia composta da Angelo Longoni e Eleonora Ivone, e Danilo Brugia. Solare e fotografatissima Lorena Bianchetti, in jeans e giacca blu, sempre sorridente e di buonumore, ma soprattutto disponibile con le ammiratrici che la fermano per uno scatto ricordo. Nelle primissime file anche Pietro Genuardi, Emanuela Grimalda, Loriana Lana. E ancora, Federico Perrotta, Caroline Smith, Luigi Russo, David Monari.

