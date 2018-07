La Coppa dei Canottieri alla sfida finale

La Coppa dei Canottieri giunge alla conclusione, con le quattro finali che determineranno sia i vincitori di ogni categoria, sia quale Circolo si aggiudicherà il trofeo Babbo Valiani. Stasera, il campo di calcetto del Circolo Canottieri Lazio attende le formazioni migliori di questa edizione.



Nella categoria degli assoluti, il Circolo Canottieri Aniene è il team da battere: affronterà il Circolo Tevere Remo. Nelle altre categorie è lo Sporting Eur a farla da padrona, classificandosi nelle tre finali Over (40, 50 e 60) e divenendo la favorita per il trofeo Babbo Valiani. Ad insidiare, il Circolo Tennis Eur, negli Over 40 e 60, e il Circolo Aniene nell'Over 50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA