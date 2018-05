Roma, Fabris e il bello della scrittura

di Francesca Bellino

Per scrivere, bisogna leggere. Il ventenne Lorenzo Fabris l’ha subito capito e, per prima di scrivere gli otto racconti del suo esordio narrativo autoprodotto, “L’incendio e altri racconti”, che ieri ha presentato a Roma, alla libreria Eli di viale Somalia, ha letto molti libri, ha fantasticato e si è emozionato. Poi, per seguire le orme del suo personaggio letterario preferito, Sherlock Holmes, si è trasferito a Londra dove ora studia Managment alla Goldsmith University. Potrebbe essere definito, dunque, un cervello in fuga, ma in realtà Lorenzo Fabris è un sognatore, appassionato di libri che considera la letteratura un divertimento e continuerà a investire sulla scrittura. I suoi racconti, ricchi di echi e suggestioni letterarie, «non sembrano scritti da un ventenne», come ha sottolineato lo scrittore Andrea Ballarini durante la presentazione animata dai noti giornalisti Jas Gawronski e Carlo Rossella.



«La mia urgenza era mostrare i diversi lati della personalità umana» ha spiegato Lorenzo che non si è offeso con i suoi coetanei che ancora non hanno letto il libro, forse troppo distratti dal web. «Anch’io uso smartphone e social network, come tutti. Pensa che la libreria l’ho conosciuta attraverso internet. L’ho contatta da Londra e ci siamo organizzati per presentare questo libro che per me è un trampolino di lancio. Ne sto scrivendo un altro che spero di pubblicare con un editore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA