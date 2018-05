Roma, il Giro d'Italia si ferma: la notte "premia" campioni, star e miss

di Alessandro Di Liegro

Non sarà una toppa a fermare la festa del Giro d’Italia, con i vip che non hanno dato buca a un appuntamento così importante, che per la sua centunesima edizione ha in Roma la sua sede conclusiva. Madrina d’eccezione Miss Italia Alice Rachele Arlanch. La festa prosegue con il party ufficiale in via del Tritone targato Radio2, nella sede de La Rinascente, per uno spettacolo speciale di Ghemon, tra i rapper più raffinati del panorama italiano. Dopo un mese di intense fatiche, i migliori atleti delle due ruote si sono goduti la serata nell’esclusiva location in centro, tra musica e divertimento. Non potevano mancare i protagonisti della radio Andrea Delogu con Francesco Montanari, che hanno posato accanto alla coppa vinta da Chris Froome, in mostra nella sala esposizioni de La Rinascente.

