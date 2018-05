Roma, festa green al Marco Simone Golf Club: la sfida è tra vip

di Lucilla Quaglia

Il maltempo non ferma gli appassionati di golf dei tracciati capitolini. Sul campo del Marco Simone sono scesi oltre centocinquanta amanti di sacca e bastoni per mettere a punto il proprio swing. Tra questi come non citare l’aristocratico Alberto di Bagno, che si è inzuppato sotto l’acqua pur di raggiungere il green. E tra gli intrepidi che hanno disputato la gara Air France anche il regista Leonardo Sicurello, che non si perde un tee di partenza. E di buca in buca ecco i giornalisti Massimo Caputi e Roberta Sciubba e l’imprenditore Andy Lewis, che ha vinto il terzo netto maschile dietro a Giampaolo Iraci e Ercole Grandi.



Mentre è Marco Morisco il vincitore del premio lordo, ovvero il miglior score assoluto. Seconda categoria maschile, nell’ordine, a Ivaldo Guidone, Massimo Borellini e Giovanni Percivalle. La categoria femminile è invece conquistata da Maria Paola Merola che batte Francesca Alvi e Adelaide Ventura. Francesca Rosiello, miglior lordo. Del resto è appena iniziata la stagione delle grandi gare del club di Lavinia Biagiotti Cigna. In campo tanti amici vip: provano il colpo Claudio Amendola e Kaspar Capparoni. E di buca in buca si riconoscono anche l’attore Davide Devenuto e il professor Roy De Vita. Poi goloso cocktail e premiazione delle due categorie maschili, e di quella femminile, a cura della padrona di casa, dell’amministratore delegato di Bmw Roma, Andrea Gucciardi, e del presidente del comitato Fig Lazio, Carlo Scatena. Dj set di Tamara Selim e romantica performance musicale con violino elettrico a cura di Alessandro Vece.

