Roma, Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello

di Federica Rinaudo

Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi evergreen, di fronte ad un pubblico caloroso e pronto a seguirlo in un viaggio nel tempo.



Una carriera divisa tra vinile, cinema e televisione raccontata in note, tra una battuta e un ricordo, in un concerto aperto a tutti e che ha visto in prima fila numerosi ospiti, tra i quali Pippo Baudo, Lando Buzzanca, Adriano Aragozzini, Greg con la moglie Nicoletta, Lino Patruno, Amedeo Minghi, Fausto Bertinotti e ancora Umberto Croppi, Giampiero Mughini. Wilma Goich sale sul palco insieme a lui per ripercorrere un tratto di vita di quando erano I Vianella.

