Roma, cibi e suoni: l'anti stress viene dall'Oriente

di Maria Serena Patriarca

Il Festival dell’Oriente anche in questa edizione romana riserva molte sorprese. C’è tempo fino a domani per fare rotta sulla Nuova Fiera di Roma e sperimentare una full immersion di tradizioni, colori, sapori e danze in un caleidoscopio di stand e performance che spazia dall’India al Giappone, dal Tibet alla Malesia.



Fra le ultime tendenze più in voga per gli amanti del mondo new age? Il massaggio “vibrazionale” con le campane tibetane per il riequilibrio energetico del corpo e della mente, ma anche il massaggio e lo yoga sull’amaca. Il Festival è l’occasione per ammirare spettacoli a getto continuo con esibizioni di Bollywood Dance, danza del ventre, tamburi giapponesi, origami e musica mongola. Tante le curiosità anche nel campo dell’alimentazione e della bellezza naturale: si va dal tè al carciofo, disintossicante, al profumo solido all’ambra, che si passa sulla pelle per diffondere un’essenza particolarmente aromatica.

