Roma, le vostre immagini: mille occhi sulla città

La nostra città, le vostre foto. La magia e l’abbandono, la “grande bellezza” e il grande degrado, i cassonetti stracolmi, gli innamorati. Nelle istantanee dei nostri lettori, che ci hanno mandato una mail ai due indirizzi difensorecivico@ilmessaggero.it e ilmioscattoperroma@ilmessaggero.it, c’è tutta Roma.



Quello che ce la fa amare, ma anche quello che ce la fa detestare (per incuria di amministrazioni o di cittadini). Continuate ad inviarci le vostre foto per raccontare la nostra Capitale, per riscoprire l’orgoglio di viverci senza rassegnarsi ai suoi mille difetti.

