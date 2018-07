Roma, la terrazza da sogno sulla grande bellezza

di Lucilla Quaglia

Sole, outfit fiorati e cocktail per stuzzicare la fantasia in questo caldo pomeriggio romano. Happening ad alto tasso di bellezze che catalizza, tra i tanti, la bellissima e sensuale Madalina Ghenea, scelta anche da Paolo Sorrentino. La diva, arrivata molto tardi per trattenersi a cena, è insieme alla producer americana Julia Rask e allo storico sceneggiatore di Rain Man Barry Morrow, scortato dalla moglie Birdy.

Sulla terrazza Montemartini, gioiello antistante le antiche Terme di Diocleziano, è tutto un viavai di facce note. In un angolo si gode il panorama Jane Alexander che abbraccia Simona Borioni. Ambedue spiccano con i loro comodi abiti dai disegni geometrici e fantasia. Ed è Francesca Valtorta a regalare il sorriso più carino e accattivante della kermesse, sfoggiando la sua spiritosa coda di cavallo su blusa a righe chiare.

