In via Veneto il party per i 47 anni dell'Hard Rock Cafè

Il tempio del rock di via Veneto spegne ben 47 candeline, a celebrare la prima apertura avvenuta nel 1971 a Londra. Al Café romano, non poteva mancare Gianni Maroccolo, produttore discografico, bassista e storico membro dei Litfiba che, con lo speaker di Radio Capital Fabio Arboit, ha introdotto agli ospiti della serata il trio emergente di alternative rock "Life in the Woods".



Tanti i presenti. Da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro al calciatore Marco Del Vecchio, passando per la modella curvy Elisa D'Ospina, i conduttori di Rai Radio Due Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini, ma anche il volto televisivo Rudy Zerbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA