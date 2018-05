Roma, i nuovi comici e un lavoro tutto da ridere

di Alessandro Di Liegro

La stand-up comedy è un genere artistico performativo dissacrante e travolgente che mira a far ridere - e pensare - il pubblico. Sono attori che utilizzano la satira e la comicità per offrire uno sguardo nuovo, spesso cinico e iper realista, sulle piccole attività umane e sulle morali comuni. Negli Stati Uniti da oltre trent'anni è uno dei generi più seguiti, con attori che sono diventate vere e proprie star, protagonisti di serie tv a loro nome ("Seinfeld", per esempio), film sul grande schermo ("Ace Ventura") e spettacoli in tour per il Mondo (Ricky Gervais).



Roma ha scoperto la stand up comedy nel 2011 con il gruppo di Satiriasi, in scena alla Locanda Atlantide: «dove facevamo più di 250 persone di lunedì», ricorda Velia Lalli, in tv su Rai2 con "Sbandati" e in scena in Italia con il suo spettacolo "Lasciate che i pargoli vengano a me". Di quel gruppo facevano parte anche Giorgio Montanini, che ha portato il suo show "Nemico Pubblico" su Rai3, Francesco De Carlo, sul piccolo schermo con "Tutta colpa della Brexit", Saverio Raimondo, volto di "CCN" su Comedy Central, Filippo Giardina, Pietro Sparacino e Mauro Fratini.



«La stand up comedy è una nuova corrente culturale che pian piano sta avendo il suo riconoscimento - racconta Lalli, romana e prima donna italiana stand up comedian - con rassegne molto belle come quelle realizzate a San Lorenzo e all'Off/Off Theatre dove ci hanno addirittura messo in cartellone». «Ho dovuto faticare molto per emergere - prosegue - e sono orgogliosa di aver dato il via, assieme al mio gruppo, a questo nuovo tipo di spettacolo a Roma». La scena romana è vivace non solo nei suoi nomi "big", come Daniele Fabbri o Edoardo Ferrario, che sta riempiendo il Teatro Brancaccio con il suo one man show, ma anche nel sottobosco, con un numero sempre maggiore di locali, da Pigneto a Monti, che sta offrendo serate "open mic", in cui giovani attori comici si alternano al microfono per proporre i loro pezzi. A San Giovanni, in via Andrea Provana, Cosimo Desii organizza una di queste serate.

