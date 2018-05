Roma, il libro di Maria Pia Cappello diventa una festa da "regine"

Un vero e proprio evento cultural-artistico mondano, con musica, poesia, coreografie, brindisi e una grande torta tricolore sormontata di fragoline di bosco. La scrittrice esperta d'arte Maria Pia Cappello ha fatto le cose in grande per la presentazione italiana del suo nuovo e quarto libro "Il volto e l'anima nelle sculture di Ernesto Lamagna", pubblicato da SarpiArte edizioni, dopo il successo ottenuto al MoMa di New York e al Museo Art Gallery of Ontario, a Toronto, in Canada.



Nel delizioso teatro dei Dioscuri al Quirinale, in via Piacenza, la Cappello ha messo in scena una festa dedicata all'Italia, invitando gli ospiti a presentarsi vestiti di bianco, di verde o di rosso, i colori del nostro tricolore, che spuntava ovunque, anche su una originalissima borsetta pailletteta. Maria Pia, protagonista assoluta dell'evento, si è cambiata outfit ben 3 volte. Dopo il taglio del nastro inaugurale, ha inscenato una coreografia con un lungo nastro tricolore con l'amica avvocatessa Laura Nuccetelli mentre il tenore Giuseppe Gambi intonava "My Way". La Cappello si è abbigliata da Regina Italia, in pomposo abito rosso e corona in testa; la Nuccetelli si è vestita da Statua della Libertà, con fiaccola ardente in mano. Una serata dedicata al nostro Belpaese ma molto american style, con un teatro stracolmo e divertito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA