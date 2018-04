Roma, l'attrazione della trottola: al Museo Bilotti tanti vip sedotti dall'installazione d'autore

di Lucilla Quaglia

Fascinazione a Villa Borghese. Al Museo Bilotti, al primo piano, in scena le cartoline dell’artista Matteo Negri che mostrano le immagini del suo Navigator: una trottola in poliestere che ha viaggiato per venticinque settimane all’interno della Villa dando vita ad un’eccezionale performance, sostando in diversi luoghi del parco romano. “Le cartoline - spiega l’artista - vogliono come ricreare il giusto rapporto con il tempo e la natura. Un inno a non andare più di corsa”. “Quest’idea della trottola itinerante - commenta Cristiana Pedersoli - mi sembra fantastica”. Arriva Maddalena Letta. Accolti dal padrone di casa, Roberto Bilotti, si riconoscono i musicisti Andrea De Carlo e Gianni Mazza. Ilaria Moscato scatta una foto al fotografo Rino Petrosino. Ecco Laura Cherubini, curatrice della mostra, con Marisa Stirpe.

