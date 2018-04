Le Olimpiadi per sorridere, dalla Romanoff a Matilde Brandi: folla di vip per Operation Smile

di Lucilla Quaglia

Agonismo e solidarietà per la settima edizione delle Olimpiadi del sorriso, la maratona sportiva che ogni anno fa scendere in pista ragazzi fra i 6 e i 13 anni. Appuntamento nel centro sportivo di via Donatello, dunque, per sostenere i progetti di cura nazionali e internazionali portati avanti dalla Fondazione Operation Smile. Per aiutare la onlus sono scesi in campo le gemelle di Matilde Brandi, Sofia e Aurora, i figli di Luca Barbareschi, Maddalena e Francesco saverio, la piccola di Nicoletta Romanoff, Maria. Una maratona di solidarietà che ogni anno si impegna a restituire un volto e una nuova serenità ai bambini con gravi malformazioni facciali come il labbro leporino e la palatoschisi, grazie a interventi gratuiti di chirurgia plastica, spiega il direttore generale dell'organizzazione Alessandra Corrias. All'evento charity hanno partecipato anche Lorenzo Ciompi, Roberta Beta, Federica Ridolfi e Lucrezia Lando.



