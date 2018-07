Miss Melania alla conquista del mondo

di Lucilla Quaglia

Sognando Miss Mondo. Diciassette anni, 177 cm di altezza, quarto anno di liceo linguistico, di Torre Angela, single, la bruna Melania Ciano si impone con il numero 9 sulle giovani 18 colleghe, molte minorenni come lei, per il fisico svettante ma anche per la sicurezza. Ed è lei ad indossare la fascia della seconda tappa laziale dell’ambito concorso internazionale, che chiude in bellezza la maratona di “Ariccia sotto le stelle 2018”. «Malgrado questa vittoria – racconta la neo reginetta - davvero gradita, non ho assolutamente intenzione di trascurare gli studi: la cultura viene prima di tutto». Sogno nel cassetto? «Diventare interprete. Magari anche televisiva. E per raggiungere lo scopo studio molte ore al giorno».



La bella Melania batte l’altra romana in lizza, Valentina Pesaresi, diciassettenne, e la venticinquenne Erika Crestini, di Castel Gandolfo. Ed è Marco Ciriaci a presentare le briose girls, tutte decise e spigliate, alla folta giuria di nomi eccellenti seduti in prima fila: si va dal fascinoso e simpatico Paolo Conticini, in giacca blu notte damascata, all’ex Miss Italia Manila Nazzaro, in lungo outfit in seta blu. Da Antonella Mosetti, in lungo abito nero di velo e pizzo a sirena, con profonda scollatura, alla bella Miss Mondo Italia uscente, ovvero la romana Conny Notarstefano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA