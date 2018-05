Domenica delle fragole: Nemi si tinge di rosso

di Andrea Nebuloso

Ogni anno è l’immancabile appuntamento per tutti gli amanti del delizioso frutto rosso. La sagra della Fragole di Nemi è domenica prossima, 3 giugno, e sarà ancora una volta indiscussa protagonista fra le vie della cittadina dei castelli Romani. Per l’intera settimana i vicoli del paese si riempiranno di banchi dove verranno proposte le due varietà tipiche della zona, le fragoline e i fragoloni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante fragolino ai primi piatti come il riso alle fragole, il frutto simbolo di Nemi sarà esaltato in tutte le sue caratteristiche. Tanti le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. Fra tutte la tradizionale sfilata delle Fragolare, che come ogni anno, passeranno in corteo per il paese indossando l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido pizzo in testa. Immancabile anche la distribuzione gratuita delle fragole a tutti i presenti.



«Per non deludere le aspettative – ha spiegato il sindaco Alberto Bertucci - l’edizione di quest’anno propone un cartellone ricco di appuntamenti per soddisfare i gusti dei tantissimi partecipanti fra turisti, visitatori, e “castellani” che affollano ogni anno il nostro piccolo borgo». In serata uno spettacolo di cabaret, sul palco Carmine Faraco e Max, e l’esibizione canora di Davide Spurio che presenterà il nuovo singolo dedicato a Nemi “Terrazza degli Innamorati”. Gran chiusura con i fuochi d’artificio.

