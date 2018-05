Roma, Neri Marcorè e l'emozione di cantare per Fabrizio De Andrè

di Lucilla Quaglia

Mentre fuori diluvia, nel foyer risuonano le note de “La Canzone di Marinella”. C’è grande attesa per il concerto amarcord di un poliedrico artista con la musica nel sangue. Neri Marcore’ propone “Come una specie di sorriso”, omaggio in note all’indimenticabile Fabrizio De Andre’, ed è subito folla di vip. Tra i primi fan del celebre cantautore a raggiungere il teatro di via Merulana, Valeria Fedeli, ministro dell’istruzione, università e ricerca.



C’è la bella fulva Emy Bergamo, in ampi pantaloni bianchi su top nero, con il palcoscenico nel cuore e tanti ammiratori che la acclamano. La seguono Giorgio Borghetti, supporter storico di Marcorè, e Alda D’Eusanio in gilet floreale. Qualcuno si ferma al bar dello stabile mentre arriva anche Eleonora Vallone in lungo tubino. Ecco i registi Giancarlo Scarchilli, con Morena Gentile, e Angelo Longoni con la sua Eleonora Ivone che salutano il musicista Marco Zanni. Molto tardi si affaccia la bionda dagli occhi azzurri Carolina Rey, in total black.

Con De Andre’ - dice Marcore’ - ho in comune l’amore per la libertà, il timbro di voce e la sua timidezza che non lo ha mai fatto diventare un mattatore. Ma questo non è un tributo ma la voglia di raccontare il suo percorso

. E sono tutti positivamente sorpresi dallo GnuQuartet che accompagna lo showman sul palco con Stefano Cabrera al violoncello, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto. Applausi a scena aperta

